Unical – Corso di Studio Unificato in Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche

Altra attività strategica è stato il Censimento delle strutture socio-assistenziali autorizzate dalla regione Calabria, per meglio individuare i possibili sbocchi occupazionale dei laureati del corso di laurea. L’iniziativa è stata condotta da Giancarlo Costabile e Monica Lanzillotta che hanno costituito un Gruppo di lavoro, del quale ha fatto parte anche Fabiana Laino, dottoressa in Scienze dell’Educazione e iscritta al primo anno della laurea magistrale in Scienze Pedagogiche. I dati delle strutture facevano riferimento al 2019 e il periodo del rilevamento è stato febbraio-maggio 2021. Gli esiti ottenuti sono stati seguenti:

Strutture in elenco: 575 (103 Cz, 256 Cs, Kr 57, Vv 32, Rc 124, presenti in circa 200 comuni della regione).

Strutture di cui si è completata la ricognizione di almeno un parametro informativo (telefono, e-mail, responsabile della struttura): 515, pari al 90% del totale.

Nelle strutture censite, risultano prevalenti: comunità alloggio, casa-famiglia, case di riposo, casa accoglienza, centro diurno per portatori di disabilità e minori.

Va evidenziato inoltre il lavoro svolto da Mario Francisco Benvenuto inerente ai Progetti Erasmus. Infatti, su 46 partecipanti del DICES, 45 sono risultati ammessi a frequentare il percorso formativo all’estero, dei quali 36 studenti di Scienze dell’Educazione e 1 di Scienze Pedagogiche.

Sono stati promossi seminari scientifici e culturali, coinvolgendo rappresentati istituzionali come Vanna Iori (Deputato al Parlamento e promotrice della legge a tutela della dignità professionale degli educatori e pedagogisti che porta il suo nome), Giovanni Biondi (Presidente dell’INDIRE) e Antonio Uricchio (Presidente dell’ANVUR). In particolare, sono stati, promossi cinque convegni sulla Pedagogia meridiana con il coinvolgimento di docenti delle università calabresi e meridionali.

Nell’ambito dell’Orientamento curato da Angela Costabile e Rossana Adele Rossi sono stati generati due canali di comunicazione: uno dell’ateneo e un altro del dipartimento. A cura di Angela Costabile, come delegata dell’ateneo, si sono svolti eventi il 28 aprile 2021 per l’orientamento in ingresso; il 18 aprile 2021 per l’orientamento in itinere; 2 eventi live con studenti e famiglie calabresi; il 26 maggio con le scuole reggine. Si è sperimentato un coordinamento e una visione nuova dell’orientamento, superando le difficoltà dei contatti con le scuole attraverso l’online, ampliando i contatti con la realizzazione di uno spot specifico e con l’iniziativa “Unical risponde”, promuovendo eventi di orientamento preserali estivi in coincidenza con manifestazioni pubbliche; organizzando incontri nell’aula magna riservati agli indecisi dell’ultima ora e a coloro che hanno difficoltà nelle pratiche amministrative, coinvolgendo attivamente le associazioni degli studenti.

Mario Caligiuri nella sua relazione finale ha infine tracciato gli obiettivi del prossimo anno di lavoro: costruzione di una rete formativa permanente tra università e realtà professionali attive nell’ambito socio–assistenziale e socio–educativo per individuare nuove prospettive occupazionali, di formazione professionale e di tirocinio; ulteriori assemblee con gli studenti; mappatura delle capacità cognitive per