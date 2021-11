Sarà presentato sabato a Cassano “La Calabria delle Meraviglie” di Arcangelo Badolati

Sarà presentato sabato a Cassano “La Calabria delle Meraviglie”, l’ultima fatica letteraria del giornalista e saggista Arcangelo Badolati, capo servizio della Gazzetta del Sud.

La Calabria è la terra delle meraviglie. Ricca di città sepolte, miti omerici e grandi siti archeologici. Patria di legislatori, architetti, poeti, condottieri e atleti dell’antichità. Terra di Papi dimenticati, di Santi ed eremiti, di greci e bizantini. Gran parte dello sviluppo della sua storia si deve all’antica Sybaris e, in generale, alla Sibaritide.

L’incontro sarà l’occasione per non parlare di ‘ndrangheta, di cui Badolati è uno dei massimi conoscitori, ma per per approfondire i tanti luoghi nascosti e le meraviglie storiche e archeologiche della nostra regione che gli stessi calabresi troppo spesso ignorano.

L’evento si terrà sabato 13 novembre alle ore 17,30 nella sala convegni delle Terme Sibarite. I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco Giovanni Papasso, all’Assessore alla Cultura Annamaria Bianchi e al Vescovo della Diocesi di Cassano, Monsignor Francesco Savino. Discuteranno del testo con l’autore Domenico Marino, giornalista, e Filippo Demma, Direttore del Parco e del museo archeologico nazionale della Sibaritide. Le letture, infine, saranno affidate a Federica Montanelli, giornalista e attrice, mentre a moderare i lavori sarà il giornalista Luigi Cristaldi.