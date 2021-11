Lotto, Calabria in festa: vinti oltre 58 mila euro

Il Lotto premia la Calabria: Nel concorso del 4 novembre riporta Agipronews, sono arrivate vincite per oltre 58mila euro in provincia di Cosenza: a Corigliano-Rossano il Simbolotto ha premiato un giocatore con oltre 43mila euro, mentre a San Marco Argentano è stato centrato un ambo secco (4-22 sulla ruota di Roma) da 15mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 960,6 milioni dall’inizio dell’anno.