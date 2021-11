La sottosegretaria Nesci alla Camera di Commercio di Cosenza per un doppio evento dedicato al turismo

La sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale, Dalila Nesci, è stata ospite ieri in Camera di Commercio di Cosenza in un pomeriggio dedicato al turismo, in occasione della presentazione degli atti del convegno organizzato dalla SISTUR nel 2019, dal titolo “Turismo, Paesaggio e Beni Culturali – Prospettive di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile”, raccolti in due volumi a cura di Giuseppe Tagarelli, ricercatore dell’ISAFoM-CNR, e Francesco Torchia, docente di Scienze del Turismo presso l’Università degli Studi della Calabria, e della premiazione dei vincitori del primo concorso su ideazione e attuazione di percorsi turistici in ottica DMO della Sila Grande.

Un dibattito sulle potenzialità e le opportunità di un settore cruciale per l’economia calabrese che, come sottolinea l’on. Nesci, “può contare oggi su un’occasione irripetibile: 8 miliardi per il turismo e 2,4 miliardi per gli incentivi all’iniziativa privata sono infatti stanziati nel PNRR e rappresentano un treno che non si può perdere per valorizzare finalmente il potenziale turistico calabrese, ad esempio attraverso iniziative come il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) destinato alla riqualificazione urbana, al turismo enogastronomico, sportivo, religioso, alla cultura e alle minoranze linguistiche”.

Del resto, come afferma il presidente Klaus Algieri, “con tre parchi nazionali, chilometri di meravigliose coste che si affacciano su due mari e innumerevoli risorse naturali e culturali, la nostra terra può e deve trovare nel turismo l’occasione principale per il suo sviluppo. E dal turismo innescare processi di crescita sostenibili e duraturi per l’intera economia regionale, in un percorso che coinvolga le imprese e i corpi intermedi, oltre alle istituzioni, e che è possibile solo se si è disponibili a lavorare insieme, supportando la creazione di reti e favorendo la collaborazione tra tutti i settori”.

E proprio due associazioni di categoria, Confcommercio Calabria e Coldiretti Calabria, sono state premiate nell’ambito del concorso di idee su DMO Sila indetto dalla Camera di Commercio di Cosenza. Il Premio assegnato dalla commissione di valutazione presieduta dal Presidente del Parco Nazionale della Sila, Francesco Curcio, con il prof. Francesco Torchia e il Segretario Generale della Camera di Commercio, Erminia Giorno, è stato consegnato alle due associazioni dall’On. Nesci e dall’on. Anna Laura Orrico, intervenuta all’evento, e riconosce la loro capacità di interpretare in modo innovativo la collaborazione tra diversi settori economici nella valorizzazione dell’altopiano silano, in un’ottica di Destination Marketing Organization, un nuovo modo di fare turismo, più attento alla creazione di esperienze di viaggio che aggiungano valore, nel senso più ampio, alla destinazione.