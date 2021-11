Il Parco Nazionale della Sila celebra la Festa dell’Albero. Il presidente Curcio: «Prendersi cura del bosco ci riguarda»

Le celebrazioni della Festa dell’Albero sono poi proseguite in vari istituti scolastici del comprensorio, grazie pure alla presenza e all’impegno del Reparto dei Carabinieri PN Sila, guidato dal tenente colonnello Angelo Battista Roseti, il quale, più in particolare, ai piccoli studenti ha pure illustrato l’iniziativa del cosiddetto “albero del futuro”. «Non solo siamo qui – ha sottolineato il comandante Roseti – per la “Festa dell’Albero”, ma anche per coinvolgervi in questo ulteriore progetto nazionale di durata triennale che consiste nell’associare a ogni alberello piantato un qr code: tra vent’anni, grazie al codice, potrete conoscere la storia della pianta e comprendere, ad esempio, quale apporto, in termini di ossigeno, ha dato all’ambiente».

Alla cerimonia organizzata nel plesso di Camigliatello Silano ha, infine, partecipato anche il presidente del Parco Nazionale della Sila Curcio che, ai ragazzi, ha nuovamente manifestato «l’importanza del bosco, di cui, ognuno, deve prendersi cura».