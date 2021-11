Giro d’Italia, Magorno: “Diamante città di tappa, tante iniziative in programma”

“Sono felice di poter annunciare che una tappa del Giro d’Italia 2022 partirà da Diamante. La Corsa Rosa tornerà nella nostra città che, come sempre, riserverà grande calore ai corridori. Il Giro è un pilastro della storia d’Italia, è un evento che unisce le generazioni, è un momento di straordinario entusiasmo.

Diamante, che coltiva il sogno di diventare Capitale della Cultura 2024, continua a essere una grande agorà culturale atta a ospitare importanti manifestazioni, ci prepareremo con tante iniziative che coinvolgeranno, in quello che è lo spirito del Giro, tutte le persone che vorranno partecipare. Come atto iniziale, questa sera, per celebrare illumineremo di rosa uno dei simboli della nostra città la “Torre del Semaforo”.

W il Giro!”

Così il Sindaco di Diamante, Sen. Ernesto Magorno.