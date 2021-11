Cosenza, Franz Caruso proclamato sindaco

E’ stato proclamato ufficialmente, questa mattina, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Era assente il sindaco uscente, Mario Occhiuto, che ha lasciato una lettera si scuse e di saluti al nuovo primo cittadino, letta dall’assessore uscente Alessandra De Rose.

E’ stata poi lei ad investire della fascia tricolore il neo sindaco. “Un grazie alla stampa e ai tanti amici e cittadini che oggi hanno voluto condividere con me questo momento – ha detto Caruso – e un grazie anche al sindaco che mi ha preceduto e al mio competitor Francesco Caruso”. “La mia opera non sarà in continuità con quella della precedente amministrazione – ha detto ancora Caruso – e anche le opere in corso saranno finite ma con opportune modifiche”. Il primo pensiero, ha detto il sindaco, sarà per le “sacche di bisogno che dovranno essere ridotte”, quindi attenzione ai ceti meno abbienti. “Un pensiero anche ai giovani che sono costretti ad andare via – ha concluso Caruso – per loro sarà la mia prima azione”