Due ragazze sono ricoverate in Rianimazione all’ospedale di Cosenza dopo un incidente stradale sulla statale 107 avvenuto nella notte a Rende.

Le giovani, entrambe cosentine, di 34 e 20 anni, procedevano su una Renault Twingo e per cause ancora in corso di accertamento, avrebbero perso il controllo dell’auto, che si è schiantata contro il guard rail. Le condizioni delle due giovani sono gravi.