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    Regionali Calabria – I voti di tutti i candidati della circoscrizione nord (Cosenza)

    10:34 - 5 ottobre 2021 Cosenza, In evidenza

    Di seguito i risultati definitivi e i voti di tutti i candidati circoscrizione nord (Cosenza)

    Le preferenze dei consiglieri per il centrodestra

    Forza Italia

    GALLO GIANLUCA 21.556
    GENTILE KATYA 8.077
    STRAFACE PASQUALINA 6.470
    GRECO GIOVANNI 5.277
    DE CAPRIO ANTONIO 4.844
    IMPIERI FRANCESCA 4.162
    CIODARO EMIRA 3.017
    CUZZOCREA ANDREA 2.765
    SALERNO CARMELO 2.147

    Forza Azzurri

    CAPUTO PIERLUIGI 11.549
    CHIAPPETTA PIERCARLO 5.079
    BLANDI ANTONELLA 3.599
    TRENTO LEONARDO 1.921
    NIGRO PASQUALE 1.240
    GUCCIONE BEATRICE 1.120
    PIZZUTI VALERIA 985
    SILLETTA PIETRO 816
    BATTAFARANO TIZIANA 668

    Fratelli d’Italia

    ORSOMARSO FAUSTO 9.031
    DE FRANCESCO LUCIANA 4.564
    MANNARINO SABRINA 3.477
    PASTORE FRANCESCA LOREDANA 3.335
    LIRANGI LUIGI 2.571
    DE GAIO ANNA 2.143
    ASTORINO DANIELA 2.114
    LORELLI GIOACCHINO 1.288
    SAPIA EMANUELE 606

    Lega

    LOIZZO SIMONA 5.360
    MOLINARO PIETRO SANTO 4.281
    RUSSO ANTONIO 3.368
    BATTAGLIA LEO 1.578
    CAPALBO SANTO 1.441
    IANNINI GRAZIA MARIA CARMELA 938
    MORRONE LUIGI 643
    BISIGNANO STEFANIA 605
    BORRELLI FRANCESCA IN LA VALLE 488

    Udc

    GRAZIANO GIUSEPPE 7.059
    NOVELLO LUIGI 3.895
    CARACCIOLO PIETRO 2.750
    MONGELLI DENISE 1.345
    LEONE ANTONELLA DETTA LIA 1.250
    PAPA RAFFAELE 594
    MADEO COSIMINA DETTA MINA 323
    CAPUTO FRANCESCA NATALINA 243
    DI DIEGO TERESA 121

    Coraggio Italia

    FILICETTI MARIA RACHELE 1.914
    TENUTA NICOLA 1.367
    DE BARTOLO NICOLO’ DETTO NICO 1.348
    IORIO ALFREDO 920
    IANNI KATIA 632
    FERA MARIOLINA 629
    MORO GIUSEPPE 572
    CHIARADIA GIANCARLO 561
    FALCO SERAFINA 208

    Noi con l’Italia

    SERGIO FRANCO 1.369
    CAMPANARO FULVIO 1.196
    ANASTASIO ORIENTE 560
    RUSSO FABRIZIO 495
    BIONDO ERNESTO 316
    MAIOLINO PATRIZIA 245
    SICILIANO ROSARIA 137
    PERRINO ROMINA 97
    MASTROSCUSA TIZIANA 94

    Le preferenze dei consiglieri per il centrosinistra

    Pd

    IACUCCI FRANCESCO ANTONIO 6.705
    BEVACQUA DOMENICO DETTO MIMMO 6.300
    DI NATALE GRAZIANO 5.620
    AIETA GIUSEPPE 5.048
    DORATO FRANCESCA 3.026
    FEDERICO UMBERTO 2.929
    LOCANTO MARIA 2.404
    FILIPPO CATIA 1.728
    IAQUINTA ROSSELLA 1.132

    M5s

    TAVERNISE DAVIDE 2.485
    MICELI DOMENICO 2.045
    GALLO ROSSELLA 1.062
    LEONE LUIGIA 1.013
    CAMPANELLA GIUSEPPE ANTONIO 743
    PANCARO CINZIA 732
    SAURO VINCENZO 635
    PALDINO GIANLUCA 573
    DI CAPRIO VERONICA VALENTINA 327

    Amalia Bruni presidente

    MAZZIA ROSANNA 2.787
    RANU’ GIUSEPPE 2.458
    MANOCCIO GIOVANNI DETTO MANO 899
    PECORA MARIA DETTA MARIELLA 558
    GROSSO FRANCESCO 481
    SPADAFORA CATERINA DETTA KATIA 408
    PASSARINO GIUSEPPE 395
    MORELLI FERDINANDO 233
    PITARO LAURA 183

    Tesoro Calabria

    TANSI CARLO DETTO TANZI 3.593
    GACCIONE ANNAMARIA 1.468
    PIGNATARO PEPPINO 668
    LIRANGI PIETRO DETTO PIERO,PIERINO 653
    GIOIA MARIA TERESA OLIMPIA DETTA MARIELLA 589
    PRINCIPE ROSA 426
    SELVAGGI ELISA 412
    MORRONE FRANCESCO 388
    LATTUCA MARIA ASSUNTA DETTA LATTUGA 370

    Partito socialista

    FORESTIERI ANTONIO 403
    OLIVETI CORRADO 296
    CAMPANELLA ANDREA FRANCESCO 244
    ROMA ANNA 231
    TANGARI SERAFINO 60
    FIORENTINO ANNARITA 23
    LEONE RITA 18
    PELLEGRINO ADELE 14
    TURCO RAFFAELA 11

    Europa verde

    PUGLIESE GIUSEPPE 584
    CAMPANA GIUSEPPE 316
    ROMANO GIUSY ELISA 232
    SIMERI MARIA 39
    GIGLIO PATRIZIA 34
    SISCA ALESSIA 23
    AMODEO ORLANDO 17
    BRITTI RUGGERO 12
    GIORDANO VINCENZO 1

    Partito animalista

    CALLEGARI CARMELO 43
    CERULLO VINCENZO 34
    CAMPANA ISABELLA 19
    PALUMBO PATRIK 10
    GRECO MARISA 9
    CASABURI ANNA 6
    DI LAURO CATERINA 5
    ROSSETTI MARIA ROSARIA 1

    Le preferenze dei consiglieri nelle liste di de Magistris

    De Magistris presidente

    LAGHI FERDINANDO 3.696
    FALCONE ANNA 2.612
    ALGIERI GRAZIELLA DETTA ALGERI 1.334
    BRIA MARIO 1.295
    PINGITORE AMEDEO 1.197
    CIANCIULLI MARIA GRAZIA 1.120
    AQUINO SERGIO 961
    TARASI PIETRO 898
    AVOLIO MARIANNA 403

    DeMa

    VETERE UGO 4.335
    TALARICO DOMENICO DETTO MIMMO 3.265
    D’ALESSANDRO FELICE 2.092
    STAMATO MARIA ANGELICA 1.709
    SCORZA NORINA 1.364
    GIGLIO LUISA 1.336
    GAGLIARDI ANNA TERESA 886
    GIMIGLIANO SERGIO 808
    BOI DOMENICO 655

    Un’altra Calabria è possibile

    LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 4.396
    BROCCOLO ANGELO 833
    GRECO ANNA 761
    PANDOLFI LUIGI 667
    SICILIA MARIA GABRIELLA 295
    CAVAZZANI ADA 278
    DI LEO ANGELA ANTONIA DETTA ANGELA 163
    ORSINO SERGIO 103
    CONFORTI AGOSTINO 67

    Uniti con de Magistris

    CUNDARI DANIEL 1.608
    AMBROSIANO DOMENICO 1.053
    NARDI MONICA 904
    GENTILE FRANCESCO 760
    GALLINA MARIO 706
    TERRANOVA ROSITA 662
    PONTE MAURIZIO 567
    EMMANUELE MARIA DETTA STEFANIA 450
    PARRILLA FRANCESCA 251

    Per la Calabria con de Magistris

    INTRIERI GIUSEPPE DETTO PINO 888
    MARINGOLO ANTONELLA 434
    MIGLIURI SONIA 409
    RATTI FRANCESCO DETTO CICCIO 390
    GARRITANO ADELE 379
    GAUDIO CRISTIAN 346
    PROVENZANO FRANCESCO DETTO FRANCO 326
    CORTESE GENNARO 182
    FALSETTI CRISTINE 101

    Calabria resistente e solidale

    SACCOMANNO PAOLA 919
    SALVO LUIGI 726
    MASSIMILLA CLAUDIO 556
    SPADAFORA GIUSEPPE 175
    ANDREOLI CLAUDIA 163
    GUIDO LUIGI 128
    GUZZETTI TOMMASO 110
    ROPERTI MARIA TERESA 90
    COMMISSO GIULIANA 61

    Preferenze per Oliverio

    Mario Oliverio presidente

    BELCASTRO GIUSEPPE 968
    CORIGLIANO MARIA FRANCESCA 761
    CALIGIURI MARIO 428
    PALOPOLI MARCO 416
    ZUCCARELLI MARIA 254
    CARIATI SABATINO ALDO 183
    CARCHIDI MARA 104
    PASTORE ALDO 64
    WASIK MONIKA ANNA 42

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