Regionali Calabria – I voti di tutti i candidati della circoscrizione nord (Cosenza)

Di seguito i risultati definitivi e i voti di tutti i candidati circoscrizione nord (Cosenza)
Le preferenze dei consiglieri per il centrodestra
Forza Italia
GALLO GIANLUCA 21.556
GENTILE KATYA 8.077
STRAFACE PASQUALINA 6.470
GRECO GIOVANNI 5.277
DE CAPRIO ANTONIO 4.844
IMPIERI FRANCESCA 4.162
CIODARO EMIRA 3.017
CUZZOCREA ANDREA 2.765
SALERNO CARMELO 2.147
Forza Azzurri
CAPUTO PIERLUIGI 11.549
CHIAPPETTA PIERCARLO 5.079
BLANDI ANTONELLA 3.599
TRENTO LEONARDO 1.921
NIGRO PASQUALE 1.240
GUCCIONE BEATRICE 1.120
PIZZUTI VALERIA 985
SILLETTA PIETRO 816
BATTAFARANO TIZIANA 668
Fratelli d’Italia
ORSOMARSO FAUSTO 9.031
DE FRANCESCO LUCIANA 4.564
MANNARINO SABRINA 3.477
PASTORE FRANCESCA LOREDANA 3.335
LIRANGI LUIGI 2.571
DE GAIO ANNA 2.143
ASTORINO DANIELA 2.114
LORELLI GIOACCHINO 1.288
SAPIA EMANUELE 606
Lega
LOIZZO SIMONA 5.360
MOLINARO PIETRO SANTO 4.281
RUSSO ANTONIO 3.368
BATTAGLIA LEO 1.578
CAPALBO SANTO 1.441
IANNINI GRAZIA MARIA CARMELA 938
MORRONE LUIGI 643
BISIGNANO STEFANIA 605
BORRELLI FRANCESCA IN LA VALLE 488
Udc
GRAZIANO GIUSEPPE 7.059
NOVELLO LUIGI 3.895
CARACCIOLO PIETRO 2.750
MONGELLI DENISE 1.345
LEONE ANTONELLA DETTA LIA 1.250
PAPA RAFFAELE 594
MADEO COSIMINA DETTA MINA 323
CAPUTO FRANCESCA NATALINA 243
DI DIEGO TERESA 121
Coraggio Italia
FILICETTI MARIA RACHELE 1.914
TENUTA NICOLA 1.367
DE BARTOLO NICOLO’ DETTO NICO 1.348
IORIO ALFREDO 920
IANNI KATIA 632
FERA MARIOLINA 629
MORO GIUSEPPE 572
CHIARADIA GIANCARLO 561
FALCO SERAFINA 208
Noi con l’Italia
SERGIO FRANCO 1.369
CAMPANARO FULVIO 1.196
ANASTASIO ORIENTE 560
RUSSO FABRIZIO 495
BIONDO ERNESTO 316
MAIOLINO PATRIZIA 245
SICILIANO ROSARIA 137
PERRINO ROMINA 97
MASTROSCUSA TIZIANA 94
Le preferenze dei consiglieri per il centrosinistra
Pd
IACUCCI FRANCESCO ANTONIO 6.705
BEVACQUA DOMENICO DETTO MIMMO 6.300
DI NATALE GRAZIANO 5.620
AIETA GIUSEPPE 5.048
DORATO FRANCESCA 3.026
FEDERICO UMBERTO 2.929
LOCANTO MARIA 2.404
FILIPPO CATIA 1.728
IAQUINTA ROSSELLA 1.132
M5s
TAVERNISE DAVIDE 2.485
MICELI DOMENICO 2.045
GALLO ROSSELLA 1.062
LEONE LUIGIA 1.013
CAMPANELLA GIUSEPPE ANTONIO 743
PANCARO CINZIA 732
SAURO VINCENZO 635
PALDINO GIANLUCA 573
DI CAPRIO VERONICA VALENTINA 327
Amalia Bruni presidente
MAZZIA ROSANNA 2.787
RANU’ GIUSEPPE 2.458
MANOCCIO GIOVANNI DETTO MANO 899
PECORA MARIA DETTA MARIELLA 558
GROSSO FRANCESCO 481
SPADAFORA CATERINA DETTA KATIA 408
PASSARINO GIUSEPPE 395
MORELLI FERDINANDO 233
PITARO LAURA 183
Tesoro Calabria
TANSI CARLO DETTO TANZI 3.593
GACCIONE ANNAMARIA 1.468
PIGNATARO PEPPINO 668
LIRANGI PIETRO DETTO PIERO,PIERINO 653
GIOIA MARIA TERESA OLIMPIA DETTA MARIELLA 589
PRINCIPE ROSA 426
SELVAGGI ELISA 412
MORRONE FRANCESCO 388
LATTUCA MARIA ASSUNTA DETTA LATTUGA 370
Partito socialista
FORESTIERI ANTONIO 403
OLIVETI CORRADO 296
CAMPANELLA ANDREA FRANCESCO 244
ROMA ANNA 231
TANGARI SERAFINO 60
FIORENTINO ANNARITA 23
LEONE RITA 18
PELLEGRINO ADELE 14
TURCO RAFFAELA 11
Europa verde
PUGLIESE GIUSEPPE 584
CAMPANA GIUSEPPE 316
ROMANO GIUSY ELISA 232
SIMERI MARIA 39
GIGLIO PATRIZIA 34
SISCA ALESSIA 23
AMODEO ORLANDO 17
BRITTI RUGGERO 12
GIORDANO VINCENZO 1
Partito animalista
CALLEGARI CARMELO 43
CERULLO VINCENZO 34
CAMPANA ISABELLA 19
PALUMBO PATRIK 10
GRECO MARISA 9
CASABURI ANNA 6
DI LAURO CATERINA 5
ROSSETTI MARIA ROSARIA 1
Le preferenze dei consiglieri nelle liste di de Magistris
De Magistris presidente
LAGHI FERDINANDO 3.696
FALCONE ANNA 2.612
ALGIERI GRAZIELLA DETTA ALGERI 1.334
BRIA MARIO 1.295
PINGITORE AMEDEO 1.197
CIANCIULLI MARIA GRAZIA 1.120
AQUINO SERGIO 961
TARASI PIETRO 898
AVOLIO MARIANNA 403
DeMa
VETERE UGO 4.335
TALARICO DOMENICO DETTO MIMMO 3.265
D’ALESSANDRO FELICE 2.092
STAMATO MARIA ANGELICA 1.709
SCORZA NORINA 1.364
GIGLIO LUISA 1.336
GAGLIARDI ANNA TERESA 886
GIMIGLIANO SERGIO 808
BOI DOMENICO 655
Un’altra Calabria è possibile
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 4.396
BROCCOLO ANGELO 833
GRECO ANNA 761
PANDOLFI LUIGI 667
SICILIA MARIA GABRIELLA 295
CAVAZZANI ADA 278
DI LEO ANGELA ANTONIA DETTA ANGELA 163
ORSINO SERGIO 103
CONFORTI AGOSTINO 67
Uniti con de Magistris
CUNDARI DANIEL 1.608
AMBROSIANO DOMENICO 1.053
NARDI MONICA 904
GENTILE FRANCESCO 760
GALLINA MARIO 706
TERRANOVA ROSITA 662
PONTE MAURIZIO 567
EMMANUELE MARIA DETTA STEFANIA 450
PARRILLA FRANCESCA 251
Per la Calabria con de Magistris
INTRIERI GIUSEPPE DETTO PINO 888
MARINGOLO ANTONELLA 434
MIGLIURI SONIA 409
RATTI FRANCESCO DETTO CICCIO 390
GARRITANO ADELE 379
GAUDIO CRISTIAN 346
PROVENZANO FRANCESCO DETTO FRANCO 326
CORTESE GENNARO 182
FALSETTI CRISTINE 101
Calabria resistente e solidale
SACCOMANNO PAOLA 919
SALVO LUIGI 726
MASSIMILLA CLAUDIO 556
SPADAFORA GIUSEPPE 175
ANDREOLI CLAUDIA 163
GUIDO LUIGI 128
GUZZETTI TOMMASO 110
ROPERTI MARIA TERESA 90
COMMISSO GIULIANA 61
Preferenze per Oliverio
Mario Oliverio presidente
BELCASTRO GIUSEPPE 968
CORIGLIANO MARIA FRANCESCA 761
CALIGIURI MARIO 428
PALOPOLI MARCO 416
ZUCCARELLI MARIA 254
CARIATI SABATINO ALDO 183
CARCHIDI MARA 104
PASTORE ALDO 64
WASIK MONIKA ANNA 42