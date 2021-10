La Sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci domani sarà a Diamante (CS) per partecipare al dibattito “Perché far crescere il Sud serve a vincere la sfida del PNRR” con il presidente di Anci Calabria Marcello Manna, che sarà moderato dalla giornalista del Tg1 Maria Soave. L’intervento, che si svolge nell’ambito del “Festival del peperoncino”, è previsto alle ore 19.00 presso il centro DAC, in piazzale della Cittadinanza attiva 12.