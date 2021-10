PNRR e Fondi Europei in pillole. Incontro con Eleonora Cafiero nella Biblioteca Nazionale di Cosenza

Domani 26 Ottobre 2021 alle ore 11.00 presso la Biblioteca Nazionale di Cosenza con il patrocinio del Ministero della Cultura, si terrà il primo incontro dedicato al PNRR e Fondi Europei in pillole a cura del Centro di Alta Competenza CONNESSIONI, istituito negli spazi della stessa Biblioteca Nazionale.

A relazionare sarà Eleonora Cafiero co-fondatrice dell’innovativo progetto CONNESSIONI che, oltre alla valorizzazione innovativa dei Beni Culturali, si propone di offrire al mondo dei giovani in particolare e dei cittadini tutti, gli elementi necessari per comprendere la grande opportunità che deriva da questa misura straordinaria destinata a rigenerare l’economia del Paese, avviando alla progettazione europea chi decidesse di specializzarsi in materia, nel momento in cui i fondi del PNRR rischiano di non essere interamente investiti, a causa della mancata attivazione degli Uffici Europa in Calabria. Si tratta del primo di una lunga serie di incontri sul tema in un contesto, quello della Biblioteca Nazionale di Cosenza che si propone, proprio grazie al Centro di Alta Competenza CONNESSIONI istituito al suo interno, di coniugare beni librari ad attività in grado di vivificare l’incontro tra alte competenze e società civile. Previsti i saluti del Direttore della Biblioteca Nazionale di Cosenza Massimo De Buono e del Direttore del Centro di Alta Competenza CONNESSIONI Fabio Gallo.