Maltratta per anni la moglie e la violenta, arrestato

I carabinieri della Compagnia di Soverato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura di Catanzaro, hanno arrestato, a Badolato, un uomo, già noto alle forze dell’ordine, perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale.

In particolare, le indagini dei carabinieri scaturite dalla denuncia della vittima, avrebbero consentito di ricostruire i maltrattamenti, fisici e verbali, posti in essere nei confronti della moglie iniziati sin dal principio del loro rapporto e culminati nell’episodio di violenza verificatesi qualche giorno.