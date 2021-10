Magorno: “Incontro tesserati Italia Viva per il rilancio del partito nella provincia di Cosenza”

“Rilanciare l’azione di Italia Viva in provincia di Cosenza. È questo il motivo per cui ho convocato gli iscritti al partito della nostra provincia domani, sabato 16 ottobre, alle ore 16:00 presso il Museo DAC di Diamante”. Lo comunica il Senatore, Ernesto Magorno, che continua: “La straordinaria partecipazione di pochi giorni fa alla presentazione del libro di Matteo Renzi è la prova dell’entusiasmo delle persone verso la nostra realtà, si tratta di un patrimonio da non disperdere, da valorizzare. Ci sono tante donne e uomini pronti a dare una mano per la crescita di Italia Viva a Cosenza e in Calabria e noi abbiamo il dovere di contribuire alla costruzione della Calabria del futuro. Siamo pronti-conclude Magorno- ad accogliere chiunque voglia mettersi in gioco con spirito moderato e riformista”.

La manifestazione vedrà gli interventi dei coordinatori Italia Viva della Città di Cosenza, Francesco Tarantino e Nunzia Paese e del Coordinatore Regionale, Davide Lauria.