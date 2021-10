Il 22 ottobre a Cosenza il dibattito “Per l’acqua in Calabria un’azienda… speciale”

Il Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica “Bruno Arcuri” organizza per il 22 Ottobre p.v. alle 17.00 a Cosenza presso il Teatro dell’Acquario (Via P. Galluppi, 15) il dibattito pubblico “Per l’acqua in Calabria un’azienda… speciale” per avviare un confronto sulla gestione del servizio idrico regionale.

cui invitiamo pubblicamente il neo-eletto Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ed il futuro sindaco della citta' di Cosenza, espliciteremo la nostra proposta per una modalità di gestione basata sulla creazione di un'azienda speciale consortile, la quale – a differenza di una S.p.A. a capitale pubblico- rispetta pienamente l'esito referendario, creando le basi per una gestione trasparente e partecipata, che coinvolga e responsabilizzi le istituzioni di prossimità, i lavoratori e i cittadini. Interverranno Francesco Viscomi (Direttore Generale Autorità Idrica Calabria), Alessandra Sardu (Presidente Acqua Bene Comune Napoli), Remo Valsecchi (Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua). Modera Alfonso Senatore (Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica "Bruno Arcuri").