Due arresti nel Cosentino per detenzione di un elevato quantitativo di droga

Prosegue quotidianamente l’attenta azione dei Carabinieri della Compagnia di Paola per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolar modo da parte del personale della Stazione Carabinieri di Cetraro Marina, che nella mattinata odierna hanno arrestato due cetraresi, uno dei quali già sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione di un elevato quantitativo di droga.

I militari, aiutati dai colleghi della Stazione di Guardia Piemontese e dal fiuto dell’Unità Cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno recuperato all’interno di un magazzino 11 kili di marijuana all’interno di tre sacchi, in parte già confezionate all’interno di buste di cellophane sottovuoto, pronte per lo spaccio.

Nell’abitazione sono state trovate inoltre due cartucce da fucile ed altri 250 grammi di stupefacente.

I due uomini, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Paola.