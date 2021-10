Dal 29 al 31 ottobre ritorna a Cosenza la Festa del Cioccolato

Un’edizione speciale, questa, che rende maggiorenne la manifestazione tanto amata da grandi e piccini ma che, soprattutto, porta con sé l’auspicio di un futuro più leggero.

Dopo un anno di fermo, infatti, a causa della pandemia da Covid-19, la festa riprende con i maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia e addirittura dalla Francia, pur rispettando tutte le norme anti contagio.

La manifestazione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa presso la sede della CNA alla quale, tra gli altri, hanno partecipato il direttore di CNA Cosenza, Giulio Valente; il presidente di CNA Cosenza, Francesco Citino; l’amministratore di Publiepa, Pino De Rose ed il presidente del comparto agroalimentare di CNA Cosenza, Anna Garofalo.

“Un’edizione fortemente voluta la 18^ Festa del Cioccolato – ha dichiarato il direttore di CNA Cosenza, Giulio Valente – per la quale non abbiamo mai smesso di lavorare in CNA. Nonostante lo stop forzato dalla pandemia, che ci avrebbe portati a festeggiare il 19° anno, ci ricorda che non dobbiamo mai demordere e vogliamo che quest’anno sia di buon auspicio per le prossime edizioni”.

“Quella del Cioccolato, a Cosenza, non è una fiera ma una vera e propria Festa – ha dichiarato il presidente di CNA Cosenza, Francesco Citino – un evento che ho ricevuto in eredità dal presidente uscente, Francesco Rosa che, insieme a tutti i colleghi dell’associazione di categoria, ha portato ad altissimi livelli di qualità”.

Un’occasione, quindi, non solo per per godere delle eccellenze della nostra Calabria e dell’Italia, oltre che quelle provenienti da oltreconfine, ma anche un’opportunità per amare la città e per intercettare turisti e visitatori che, tra tutti gli eventi nazionali dedicati al cioccolato, ormai non possono non tenere in considerazione anche Cosenza.