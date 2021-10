Cosenza: presentazione della quinta edizione del “Cose belle Festival”

Martedì 19 ottobre 2021 alle ore 11:00, presso la Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia in Piazza XV Marzo, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della quinta edizione del “Cose belle Festival”, un evento imperdibile per gli appassionati di creatività, illustrazione e design che si realizzerà in presenza dal 22 al 24 ottobre negli gli spazi espositivi ex Museo MAM in corso Telesio n.17, nel centro storico della città di Cosenza.

Tema della quinta edizione del Festival è l’Interazione e il programma è gioioso, originale, ricco di proposte di qualità che invitano a sperimentare la propria creatività, a imparare qualcosa di nuovo, a esprimere le proprie emozioni: ben 100 illustrazioni, 6 live painting alle vetrine del museo, 4 tavoli creativi, 3 installazioni di interaction design, 1 workshop sul design, 1 concerto e 1 spettacolo.