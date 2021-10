Cosenza, 28enne accoltellato in pieno centro

Un giovane nigeriano è stato aggredito ieri pomeriggio a Cosenza. Il 28enne è stato raggiunto da una coltellata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore.

La vittima, trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita.