Un componente della sezione n. 10 di Castrolibero, nel cosentino, si è sentito male ed è successivamente risultato positivo al Covid.

Al seggio si stanno recando i medici Usca dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza per sottoporre a tampone gli altri componenti del seggio per valutare se fare proseguire lo spoglio delle schede per le elezioni regionali. Qualora vi fossero dei positivi, secondo quanto si è appreso, sarà necessario nominare una commissione supplente. (ANSA).