Vertenza ALMAVIVA, il sindaco di Rende Manna a fianco dei lavoratori in sciopero

“Siamo a fianco dei lavoratori che operano sulla commessa attualmente gestita da ALMAVIVA Contact a Rende, certi che il costituzionale diritto al lavoro vada garantito”.

Il sindaco di Rende Marcello Manna ha così dichiarato il proprio appoggio allo sciopero indetto da diverse sigle sindacali per domani e che si concluderà con un presidio in piazza Prefettura a Cosenza.

“In piena pandemia abbiamo, primi sul territorio nazionale, emesso un’ordinanza a tutela della salute dei tanti lavoratori che gravitano nei call center ubicato sul nostro territorio. Soprattutto a queste latitudini il diritto al lavoro è elemento indispensabile di crescita e quindi intervenire affinché venga fermata la crisi endemica di questo settore è urgente. Attendiamo dal governo nazionale e regionale un segnale chiaro e di determinismo concreto. Parlare di sud solo a proposito di fumantini programmi economici e, nel frattempo, consentirne la desertificazione lavorativa significa condannare il futuro dei nostri giovani. La qualità professionale espressa dalle persone oggi messe a rischio lavorativo è capitale, anche umano, su cui investire e rilanciare. Non è certo mortificando il lavoro a favore di un taglio netto dei costi che la qualità del servizio potrà essere garantita”, ha proseguito il primo cittadino.

“Auspichiamo dunque che la vertenza in atto si risolva e che i circa 621 lavoratori siano messi nelle condizioni di poter operare in maniera serena e che venga garantita la tenuta lavorativa nel rispetto della professionalità che contraddistingue da sempre il percorso lavorativo di queste donne e questi uomini”, ha concluso Manna.