Tra i concorrenti del programma su Rai 2 “Voglio essere un mago” il calabrese Giuseppe Capitolino

Martedì 21 settembre in prima serata prende il via su Rai 2 Voglio essere un mago, il primo talent show italiano dedicato esclusivamente all’arte della magia e dell’illusionismo. I protagonisti saranno 12 ragazzi appassionati di magia di età compresa tra i 14 e i 19 anni, che all’interno di un fiabesco castello seguiranno le lezioni tenute da alcuni importanti professionisti dell’illusionismo italiani, allo scopo di acquisire conoscenze, apprendere nuove tecniche e perfezionare le proprie abilità.

I giovanissimi concorrenti verranno divisi in tre squadre (le “Volpi Rosse”, le “Piume D’Oro” e gli “Abisso Blu”) che si affronteranno tra loro in una serie di sfide ed esami. Al termine del programma, che andrà in onda ogni martedì sera per 5 puntate, solo alcuni di loro otterranno il diploma di mago e solamente il migliore tra tutti si aggiudicherà la “bacchetta d’oro”.

Tra i concorrenti ci sarà il calabrese Giuseppe Capitolino.

“Vengo da Cleto un paesino in provincia di Cosenza. Ho 15 anni e frequento il liceo scientifico ad Amantea. Sono una persona molto sicura di sé che crede in quello che dice e crede in quello che fà. Sono quel tipo di persona che a mio parere, non deve mancare in una trasmissione, sono un po’ il jolly del gruppo.

La magia la conosco un po’ da sempre, grazie al classico chit 40 giochi di magia in scatola che mi regalare o da piccolo. Sará forse una stupidaggine, ma è da lì che ti nasce l’ispirazione della magia…che ti nasce il fuoco!

Coltivo anche molte altre passioni, ad esempio snowboard, surf,skate, faccio molti sport con gli amici, anche equitazione e mi alleno molto, pratico calisthenics 7 volte a settimana.

La mia passione principale è quella della Magia ma anche tutte le mie passioni secondarie sono un po’ ricollegabili all’arte… tutto quello che è creativo e Arte quindi diciamo che sono un po’ artista.”

Il profilo instagram per seguire il giovane artista è GIUSEPPE CAPITOLINO.