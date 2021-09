Sabato manifestazione elettorale di Forza Italia a Cassano Ionio

In cammino verso le Regionali di Ottobre, Forza Italia farà tappa a Cassano Ionio per una manifestazione elettorale destinata a tracciare le prospettive di sviluppo della Calabria citra.

Sabato 11 Settembre la cittadina ionica, cerniera naturale tra Sibaritide e Pollino, sarà tappa di un’iniziativa promossa dal coordinamento provinciale forzista, d’intesa con quello regionale. In piazza Municipio, con inizio fissato alle 18, si ritroveranno i vertici del partito, presente anche il candidato presidente del centrodestra, Roberto Occhiuto. Al suo fianco il senatore e coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori; il deputato e responsabile nazionale Sud di Fi, Francesco Cannizzaro; la senatrice Fulvia Michele Caligiuri; l’europarlamentare Aldo Patriciello e l’assessore regionale ad agricoltura e welfare – nonché coordinatore provinciale – Gianluca Gallo. Tutti insieme per un incontro pubblico promosso per presentare il bilancio del lavoro svolto per i territori di Sibaritide e Pollino dalla Giunta regionale in carica, ma pure – e soprattutto – per delineare gli spunti programmatici che il centrodestra ed il suo candidato presidente hanno elaborato per una delle aree economicamente e culturalmente più dinamiche della Calabria. «Dal Gennaio 2020 ad oggi, nonostante la fase emergenziale imposta dalla pandemia – commenta il coordinatore provinciale forzista Gallo – anche grazie all’opera di concertazione istituzionale portata avanti con i nostri rappresentanti parlamentari, Roberto Occhiuto in primis, siamo riusciti a gettare le basi per la definizione di nuovi percorsi di sviluppo e crescita. La prematura, dolorosa scomparsa del presidente Santelli e le ripetute ondate pandemiche hanno frenato il cammino, ma rispetto al disinteresse riservato a questa terra dal precedente governo regionale di centrosinistra, è oggettivo e tangibile il segno di una svolta, in termini sia di programmazione sia di finanziamenti e attenzioni. Un processo ormai irreversibile, che con la presidenza Occhiuto si consoliderà, consentendo alla Calabria citra di ottenere altre risposte concrete ad aspettative legittime in fatto di ambiente, infrastrutture, sanità, agricoltura, turismo».