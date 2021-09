Rende: tutto pronto per il nuovo anno scolastico

Riunione operativa ieri pomeriggio in municipio per fare il punto sulle scuole di Rende in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

L’assessora Lisa Sorrentino con i dirigenti Roberta Vercillo e Francesco Minutolo hanno illustrato alle dirigenti scolastiche le soluzioni trovate per i diversi plessi presenti in città.

“Grazie ad un lavoro di squadra che abbiamo avviato da tempo di concerto con l’assessore Pino Munno, riusciremo a garantire la fruibilità delle aule agli alunni rispettando le norme di sicurezza e anti-Covid. Le richieste sul territorio sono aumentate e questo è per noi un dato assolutamente positivo”, ha dichiarato Sorrentino.

“Per le strutture scolastiche interessate dai lavori di adeguamento antisismico -ha assicurato l’assessora- abbiamo già pronti i locali che adibiremo ad aule in maniera temporanea grazie a un finanziamento ministeriale pari a 250.000 euro che la nostra amministrazione è riuscita ad intercettare”.

Oltre al: “disagio temporaneo, dovuto purtroppo ad una situazione generale che paghiamo con la pandemia, siamo lieti che il 20 apriremo finalmente la scuola di Arcavacata restituendo alla città una struttura importante per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della nostra comunità. È importante, oggi più che mai, dare un segnale forte alle nostre famiglie, alle giovani generazioni che più hanno pagato, in termini di crescita, il distanziamento sociale di questi ultimi due anni”, ha proseguito Sorrentino.

La riunione si è conclusa con l’intervento da parte dei gestori delle mense scolastiche che hanno garantito qualità e sicurezza nella somministrazione dei pasti all’interno degli edifici scolastici.