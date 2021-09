Rende – Joe Bastianich e la sua Band al Settembre Rendese

E’ uno dei volti della tv più amati degli ultimi anni e per la prima volta nella sua vita verrà in Calabria. Sarà infatti Joe Bastianich il primo ospite d’onore del Settembre rendese, giunto alla sua 56esima edizione, fortemente voluto dal direttore artistico Alfredo De Luca. Imprenditore del settore food, conduttore televisivo e volto da spot pubblicitario, Bastianich a Rende mostrerà un altro dei suoi numerosi talenti, forse sconosciuto ai più: il 18 settembre, infatti, con inizio alle 21,30, Joe Bastianich suonerà e canterà dal vivo in un concerto country in cui sarà accompagnato da La terza classe, la sua band con la quale suona in tutto il mondo.La passione per la musica di Bastianich, del resto, ha origini antiche: è stato infatti frontman e chitarrista del gruppo statunitense The Ramps e nel 2019 ha pubblicato per la Universal il suo primo singolo da solista, Joe Played Guitar, che ha preceduto il suo primo album in studio Aka Joe, pubblicato a settembre 2019.La terza classe, invece, è una band band appassionata di folk e bluegrass nata nel 2012 per le strade di Napoli e approdata al noto show tv americano Music City Roots e successivamente alla semifinale dell’edizione italiana 2016 di Italia’s Got Talent.Dall’incontro con Bastianich è nata questa collaborazione che ha permesso di esprimere i talenti e la ricerca musicale in maniera piena e coinvolgente e prova se ne avrà nel concerto del centro storico di Rende, un evento (a ingresso gratuito) assolutamente da non perdere.