Parte oggi il il Festival delle Serre di Cerisano (CS)

Ventisette edizioni e la definizione che, ormai, lo accompagna da sempre: “il più bel Festival della Calabria”, per usare le parole del primo cittadino del bellissimo borgo delle Serre Cosentine, Lucio Di Gioia. Parte oggi, mercoledì 8 settembre, il Festival delle Serre. Un programma che, nonostante Covid e restrizioni, non ha voluto far perdere l’appuntamento consolidato con la cultura, gli spettacoli, l’arte e le tante iniziative messe in cantiere dall’amministrazione comunale.

Dall’8 al 12 settembre, a Cerisano, musica arte e spettacoli. Ad iniziare, proprio questa sera, da MR PEACH . Mattia Tenuta (voce) Mario D’Ambrosio (basso) Giuseppe Viggiano (chitarra) Francesco Montebello (percussioni) e da GEGè TELESFORO CON Dario Deidda basso ; Domenico Sanna piano ; Dario Panza batteria. Senza dimenticare gli Artisti di strada Compagnia fuoco & Clownerie.

Il 9 settembre sarà poi il turno, a palazzo Sersale, di Gene Gnocchi in “ Cose che mi sono capitate ancora”, mentre nell’area chiocciola avrà luogo l’omaggio a Lucio Dalla con Sasà Calabrese, Daniele Moraca, Dario De Luca. Artisti di strada Graziella COUS COUS in “Storie di Burattini” e poi ancora, il 10 settembre, “RE PIPUZZU RE PIPUZZU FATTU A MANU melologo calabrese per tre finali. Dario De Luca e Gianfranco De Franco. Al Palazzo, sempre, ELISABETTA SERIO pianista jazz, autentica eccellenza musicale partenopea, “Elisabetta Serio 4et in te doy el gusto” insieme a Jerry Popolo -sax tenore e soprano; Marco de Tilla – contrabbasso ; Leonardo de Lorenzo -batteria

Si arriva all’11 settembre con GIUSEPPE SANTELLI TRIO in “Il Sognatore” insieme ad Alessio Iorio contrabbasso e basso elettrico ; Simone Ritacca: batteria e percussioni. A Palazzo Sersale esibizione da non perdere con SIMONA MOLINARI, cantautrice pop-jazz, che vanta all’attivo 5 dischi e uno in prossima uscita. La Molinari negli anni collabora e duetta con artisti di fama mondiale tra i quali citiamo Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Lelio Luttazzi, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di Battista, Dado Moroni, Roberto Gatto, Roy Paci e Danny Diaz.

“Il più bel Festival della Calabria”, afferma il sindaco Di Gioia. A Cerisano, vicoli e piazze, il Palazzo e le viuzze sono pronti ad ospitare cultura e divertimento.