Gemellaggio tra Diamante e Rieti in nome del peperoncino

Questa mattina, alle ore 12:00, sarà siglato il Patto di Amicizia tra i Comuni di Rieti e Diamante. Ad apporre la firma del patto nella Sala Consiliare del Comune di Rieti il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti e il Sindaco di Diamante il Sen. Ernesto Magorno, giunto nella Città laziale per l’occasione con il Presidente dell’Accademia Italiana del Peperoncino, Enzo Monaco. L’evento, organizzato dal Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali del Comune di Rieti, guidato dalla Presidente Elisabetta Occhiodoro e dall’Associazione Rieti Cuore Piccante, presieduta da Livio Rositani in collaborazione con l’Accademia Italiana del Peperoncino, è stato inserito nell’ambito della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino in svolgimento a Rieti dall’ 1 al 5 settembre e giunta quest’anno alla sua decima edizione.