Cosenza – Annunziata: da oggi il ticket si paga on line

Da oggi pagare il ticket sarà più facile e veloce. L’ Azienda Ospedaliera ha attivato il sistema di pagamento PagoPA, la piattaforma nazionale per i pagamenti online di prestazioni sanitarie (visite, esami) e Libera Professione.

L’ utente che prenota una prestazione sanitaria utilizzando uno dei percorsi attualmente disponibili ( da telefono fisso – 0984709025 – , sportelli CUP, farmacia e prenotazione online) riceverà, oltre al consueto numero di prenotazione, anche il codice IUV: Identificativo Univoco Versamento, ovvero il codice che identifica univocamente il pagamento all’interno di una Pubblica Amministrazione.

Il percorso di pagamento potrà essere completato collegandosi al sito dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza (www.aocosenza.it) dove è anche possibile consultare il manuale operativo.

Il sistema di pagamento PagoPA automatizza un altro adempimento: i dati relativi alla spesa medica sostenuta dall’utente/contribuente, afferiscano automaticamente nel 730 precompilato.

Restano attivi i pagamenti tradizionali oltre a quello on line, ovvero: tramite sportello ticket, tramite i due totem (uno allocato nella sala all’ ingresso dell’ospedale Annunziata in via Migliori e l’altro allocato nell’area triage del Pronto Soccorso), nei front office del Cup provinciale area nord o presso una delle farmacia e parafarmacie convenzionate.