Confesercenti Cosenza incontra Roberto Occhiuto e Candidati a Sindaco

Intensa e proficua la giornata di ieri, 16 settembre, per Confesercenti Provinciale Cosenza che ha iniziato con il presidente regionale, Vincenzo Farina ed il presidente provinciale, Dino De Santo, la serie di incontri con i futuri amministratori locali e regionali per approfondire le esigenze e le proposte delle MPMI che operano nel settore de commercio turismo e servizi.

Il primo appuntamento si è tenuto in mattinata presso la sede di Confesercenti Cosenza, dove l’associazione di categoria ha incontrato il candidato presidente della Regione Calabria per il centrodestra, Roberto Occhiuto. In questa fase si è parlato delle preoccupazioni per le botteghe e le micro imprese nel periodo post pandemico, e su quali interventi straordinari si possa e si debba puntare.

E poi l’ accoglienza turistica ed i temi del commercio, della fiscalità e della mobilità, perché non può esistere “vero sviluppo turistico se la Calabria continua ad avere deficit in materia sanitaria ed infrastrutturale”, come sottolinea il presidente Farina.

Nel pomeriggio, invece, presso il Royal Hotel, Confesercenti ha voluto incontrare i candidati sindaco per la città di Cosenza. L’appuntamento è stato un momento di confronto per sottoporre all’attenzione del futuro sindaco della città bruzia le reali esigenze degli Operatori commerciali, Turistici e dei servizi. La centralità di Cosenza è un elemento che Confesercenti non può non tenere in considerazione: fondamentale per fare da collante con tutte le altre realtà della provincia e farsi promotrice di miglioramenti e novità.

E poi la preziosa carta del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: “Siamo convinti – ha detto il presidente Provinciale Dino De Santo – che l’Italia partirà se il Sud partirà”.