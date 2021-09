Accoltella la madre al culmine di una lite: donna in gravi condizioni

Una donna è stata accoltellata a Cetraro (Cosenza) dal figlio. Secondo quanto si apprende, nella marina della cittadina tirrenica, l’uomo, pare al termine di una lite, ha accoltellato la madre che, dopo l’arrivo dei sanitari del 118, è stata trasferita d’urgenza in ospedale cittadino.

Le sue condizioni sarebbero gravi per le numerose coltellate ricevute. Sul posto sono intervenute i carabinieri della Compagnia di Paola,

L’uomo autore dell’accoltellamento, un 28enne di Cetraro, secondo quanto si apprende, è ancora nella casa dove è avvenuto l’accoltellamento. Sul posto ci sono i carabinieri che stanno compiendo i rilievi per ricostruire con esattezza quanto avvenuto. Pare che sia stato lo stesso feritore a chiamare i soccorsi. La madre, di 66, è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Al momento nei confronti dell’uomo non è stato ancora adottato alcun provvedimento, in attesa che sia sentito dal pm e che i carabinieri terminino gli accertamenti. (ANSA)