Roggiano Gravina (Cs) – Una messa per le Olimpiadi invernali di Pechino

Una Santa Messa per i prossimi giochi olimpici invernali che si terranno a Pechino nel 2022. È stato don Pietro Wei, sacerdote della Provincia di Shanxi, Diocesi di Shuo Zhou, a officiare la funzione dedicata alla prossima competizione olimpica e celebrata lo scorso 11 agosto presso la Parrocchia San Pietro Apostolo di Roggiano Gravina (Cs).

”I preparativi per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022- ha affermato don Pietro- sono a buon punto con notevole successo. La società cinese attende con impazienza le Olimpiadi invernali, con la convinzione che, sulla base della propria esperienza nello svolgimento dei Giochi olimpici di Pechino 2008, le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 porteranno sicuramente sorprese per il mondo.

I cinesi aspettano e danno il benvenuto agli atleti di tutti i paesi per partecipare alle Olimpiadi invernali. Lo sport- ha continuato don Wei -rappresenta uno straordinario veicolo di unione, di gioia e di speranza e l’appuntamento che si terrà il prossimo inverno in Cina, assume rilevanza particolare perché oltre ai tradizionali valori che solo una manifestazione sportiva riesce a far emergere abbiamo tutti bisogno di pensare a un futuro diverso rispetto a quello degli ultimi mesi segnati dal Covid-19. Chissà-ha concluso don Pietro-che proprio i giochi di Pechino non siano un passaggio fondamentale verso quel ritorno alla normalità che tutti desideriamo”.