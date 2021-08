Mormanno (Cs) – Arrivano i Nomadi

E’ un’estate magica quella che sta vivendo il comune di Mormanno. L’Agosto Mormannese, finanziato dal bando dei grandi eventi storicizzati della Regione Calabria, sta regalando serate sold out in ogni sua data e assicurando al pubblico spettacolo e sicurezza nel rigido rispetto dei protocolli anti-covid.

Dopo le prime tre date che hanno visto protagonisti gli Arteteca con il loro dissacrante stile comico, Annalisa Scarrone che ha coinvolto fan e pubblico in uno spettacolo di grande passione musicale, ed il concerto di Peppe Voltarelli, l’artista calabrese che ha vinto il premio Tenco 2021 come miglior interprete di canzoni, che ha portato a Mormanno il suo spettacolo incentrato sull’ultimo disco dal titolo Planetario, ora la nuova data sold out è quella che vedrà protagonisti i Nomadi.

Alla vigilia di Ferragosto la storica band italiana capitana da Beppe Carletti arriverà sul palco dell’area eventi Rurà di Mormanno con un concerto che ripropone i successi intramontabili e i nuovi brani contenuti nel disco uscito dopo i mesi di pandemia il 23 aprile scorso. «Valori. Amore. Vita. Queste tre parole sono state il punto di partenza per ogni singola traccia inclusa in questo album, ricco di spunti di riflessione sulla nostra esistenza e sul momento complesso che stiamo vivendo – affermano i Nomadi – e la prima sorpresa di questo progetto è il brano che da il titolo all’album “Solo Esseri Umani”, cantato insieme al nostro storico amico, Enzo Iacchetti».

L’album è stato anticipato dal primo singolo ufficiale “Frasi nel fuoco”, un brano pieno di vita, dedicato a chi vuole continuare a sperare, a guardare al futuro per arricchire questo presente che spesso risulta essere complesso ed invalicabile. Beppe Carletti, storico leader dei Nomadi, racconta: «Frasi nel fuoco è la voglia di vivere pura, tenacia e determinazione. È un inno alla vita e all’amore per la vita a dispetto di ogni difficoltà. È un brano vivace che conferma il nostro bisogno di ripartenza, di un’esistenza piena.» Oltre al nuovo album, nel repertorio del concerto verranno riproposti i brani che hanno segnato la storia del gruppo, nato nel 1963 e che non ha mai smesso di rinnovarsi, senza tradire lo spirito nomade che lo contraddistingue. La formazione musicale composta da Beppe Carletti (tastiere, fisarmonica, cori), Cico Falzone (chitarre, cori), Daniele Campani (batteria), Massimo Vecchi (basso, voce), Sergio Reggioli (violino, voce) e Yuri Cilloni (voce) regalerà di sicuro uno spettacolo ricco di emozioni e grande coinvolgimento nello stile intramontabile dei Nomadi.

«Offrire al pubblico ogni sera eventi di grande livello, alcune volte unici in Calabria, e farlo nel pieno rispetto delle norme di sicurezza è l’impegno che ci siamo assunti quando abbiamo deciso di programmare questa nuova edizione dell’Agosto Mormannese, quella della ripartenza – ha dichiarato Flavio De Barti, consigliere comunale al turismo del comune di Mormanno – Stiamo regalando un’estate da sogno a tantissimo pubblico che sceglie i nostri eventi per i nomi che siamo riusciti a proporre in calendario, godendosi momenti di relax e spensieratezza. Speriamo di procedere così fino alla fine grazie all’impegno di tutti coloro che sono coinvolti in un’organizzazione mastodontica, non semplice, ma che abbiamo voluto per sperare di ripartire nel segno della cultura, della musica e dello spettacolo».