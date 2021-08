Morano Calabro (Cs) – Revocata ordinanza “coprifuoco”. Di nuovo in vigore le regole della “Zona bianca”

Il sindaco, Nicolò De Bartolo, con proprio dispositivo n° 442, in data odierna ha revocato l’ordinanza n° 433 del 16 agosto scorso, con la quale istituiva il coprifuoco dalle 01.00 alle 05.00 e introduceva temporanee limitazioni orarie alle attività commerciali e di ristorazione ubicate nel territorio comunale.

Sono, pertanto, ripristinate le regole della cosiddetta “Zona bianca”. In particolare, non vige più alcun obbligo riguardante il coprifuoco e la mobilità. Inoltre, gli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, ristoranti e altre attività di ristorazione possono restare aperti anche la sera e al chiuso senza preclusione di orari. Similmente sono consentite senza restrizioni la vendita con asporto di alimenti e la consegna a domicilio.

Nel provvedimento si ribadisce per tutti la necessità di applicare scrupolosamente i protocolli anticovid e rispettare il distanziamento interpersonale e ogni buona norma di prudenza e buon senso.

E’ fondamentale che il maggior numero possibile di persone aderisca alla campagna vaccinazione. A tal proposito si ricorda che nei prossimi giorni vi saranno due appuntamenti “Vax day”, di cui uno dedicato esclusivamente ai residenti: non perdiamo questa occasione.

Per visualizzare e/o scaricare l’ordinanza integrale, formato pdf, visita la sezione “Albo Pretorio” o la “Homepage” del sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo:https://www.comune.moranocalabro.cs.it/…/ORDINANZA442DE…