La Regione dà il via libera ad interventi per il canale Stombi: in arrivo 10 milioni

Con una delibera adottata nella giornata di ieri, la Giunta regionale presieduta da Antonino Spirlì, su proposta dell’assessore alle infrastrutture, Domenica Catalfamo, ha finanziato interventi per la portualità, stanziando 19 milioni in favore dei porti di Bagnara Calabra e dei Laghi di Sibari, con questi ultimi destinatari di poco più della metà dei fondi resi disponibili.

Un cammino iniziato nell’estate del 2020, con l’autorizzazione della Giunta a procedere alla rimodulazione dei fondi Pac, ora completato con l’assegnazione delle risorse. Un risultato commentato con soddisfazione dal presidente dell’Associazione “Laghi di Sibari”, Luigi Guaragna. «L’atto licenziato dalla giunta regionale – dice il presidente di AssoLaghi – giunge a coronamento di un percorso iniziato nel 2018, con il riconoscimento giuridico dello Stombi quale canale navigabile di quarta classe, attraverso l’approvazione della legge 32, in virtù di una proposta normativa dell’allora consigliere di opposizione Gianluca Gallo, condivisa dal suo collega Mimmo Bevacqua. Da assessore Gallo ha portato a compimento il lavoro avviato, prima facendo in modo che nel bilancio regionale fosse inserita una previsione di spesa di 100.000 euro annui per la manutenzione del canale, adesso sostenendo un provvedimento che fa giustizia di incredibili ed errate scelte del recente passato, anche grazie all’impegno degli assessori Domenica Catalfamo e Fausto Orsomarso, oltre che del presidente Spirlì e dell’intera giunta regionale, cui vanno i nostri ringraziamenti». Nello specifico, con le somme rese disponibili, si garantirà la realizzazione di opere di messa in sicurezza e ristrutturazione dei moli e dei sistemi di difesa dell’area di foce del canale. «I Laghi di Sibari – sottolinea Guaragna – si vedono finalmente riconoscere un ruolo chiaro e preminente nel sistema portuale calabrese: è la svolta che attendevamo ed alla quale abbiamo lavorato in questi anni che ci hanno visto assumere ruoli sempre più diretti anche a garanzia della navigabilità del canale, elemento indispensabile per assicurare il rilancio del centro nautico. Finalmente, arrivano risultati concreti».