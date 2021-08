Francesca Carolei è Miss Miluna Calabria 2021

Francesca Carolei si aggiudica la fascia di Miss Miluna Calabria 2021 e accede alle pre-finali nazionali di Miss Italia. Seconda classificata Noemi Casella, Terza classificata Antonia Sottile. In giuria Martina Sambucini, Giovanni Pupo, Francesca Straface, Nicola Mayerà, Patrizia Carbone, Emilie Nefnaf, Angelo Scorzo, Francesco Lico, Domenico Cerminara. “Sono emozionata e contenta di indossare questa fascia, guarda caso è la mia preferita, speriamo porti fortuna.” – commenta Francesca – “Mi sono appena diplomata, e ora intendo proseguire gli studi presso l’Università della Calabria. Alle ragazze che desiderano la fascia ma sono in qualche modo assalite dalla paura rispondo con il mio motto, per chi sa aspettare c’è sempre un meraviglioso arrivo, per cui un grande in bocca al lupo a tutte”. La serata è stata ulteriormente impreziosita dal corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, dalle note del talento canoro calabrese Daiana Silvestri ma ancor di più dalla presenza, nelle vesti di madrina dell’evento e giurata di Martina Sambucini, Miss Italia 2020. “Sono molto emozionata e felice di essere presente questa sera, vista soprattutto l’importanza della fascia che verrà assegnata.” – commenta Martina – “Oggi ho visitato Lorica e, tra le altre cose, è stato molto divertente navigare il lago con le bike boat e il battello, respirando inoltre questa purissima aria. Ma la Calabria è tutta bella, dalle coste alle montagne, è un posto speciale che oramai risiede nel mio cuore. Vorrei, ad ogni modo, fare un augurio a tutte le ragazze che questa sera parteciperanno. Stando con loro nel backstage ho visto una grande complicità, si divertono a prescindere dal risultato e dunque invito loro a proseguire questa avventura con lo stesso spirito di amicizia, poiché da ciò rimarranno solo bei ricordi”. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio porta avanti la sua missione di valorizzazione dei territori, accendendo le luci del concorso più importante d’Italia a Lorica, meglio conosciuta come la “Perla della Sila”. “Ringraziamo prima di tutto Miss Italia 2020 Martina Sambucini, una ragazza bellissima fuori ma ancor più bella dentro, per la vicinanza che puntualmente mostra a noi e alla nostra terra.” – dichiarano gli agenti regionali – “Ringraziamo inoltre tutto il pubblico che è riuscito resistere fino alla fine nonostante le basse temperature. Un grande ringraziamento al sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro e all’amministrazione comunale, per aver fortemente voluto il realizzarsi di questa manifestazione. Ringraziamo inoltre Francesco e Luca Lico, promotori del servizio di escursione sul lago con il catamarano elettrico, oltre a tutti gli ospiti presenti in giuria. Lorica è veramente una perla, oggi abbiamo visto tante persone e i locali pieni, auguriamo a questo territorio tanta fortuna poiché la merita tutta. Un ringraziamento, infine, a tutto il nostro staff”. “Avere Miss Italia qui a Lorica e in questo scenario meraviglioso ci inorgoglisce.” – dichiara Patrizia Carbone, assessore alla cultura – “I risvolti possono essere tanti, portare sia le persone ma soprattutto, attraverso la bellezza delle ragazze, una vera e propria cultura del bello. Finalmente riusciamo a vivere una serata diversa, cercando in qualche modo di distrarci dal brutto periodo che abbiamo passato”. “Manifestazioni del genere sono fondamentali, è dal nostro insediamento che stiamo puntando su questo.” – commenta Daniela Astorino, vice sindaco di San Giovanni in Fiore – “Ci siamo dedicati completamente alla valorizzazione del territorio di Lorica soprattutto mediante questi eventi, questa selezione si svolge infatti in uno dei posti più belli della Calabria. Abbiamo tutti vissuto un incubo riguardo all’emergenza Covid – 19, sembra che oggi la situazione, ovviamente con le dovute accortezze, sia sotto controllo, per cui è grazie a questi eventi che si può tornare alla normalità ma soprattutto a vivere”. Le selezioni potranno essere seguite su TEN (Teleuropa Network) tutti i sabati alle 15 e le domeniche alle 21. Miss Italia Calabria riprenderà il suo tour nel mese di settembre.