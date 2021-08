Erika Arena è Miss Cinema Calabria

Erika Arena, diciottenne reggina, è Miss Cinema Calabria e accede alle pre-finali nazionali di Miss Italia.

Seconda classificata Francesca Carolei, Terza classificata Chiara Cipri. In giuria Vincenzo Primerano, Lia Molinaro, Nicola Labate, Serena Bucca, Antonio La Malfa, Marco Vecchio e Anna Prete, giornalista Mediaset e inviata di Mattino Cinque, Sempre Verde e Zona Bianca. “Non me lo aspettavo minimamente e sono molto emozionata, sono davvero grata di essere qui oggi.” – dichiara Erika – “Ho appena concluso gli studi al liceo e attualmente mi sto preparando per accedere all’università. Alle ragazze che hanno sogni, ma anche paure dico di non abbattersi e provarci, perché di sicuro sarà una indimenticabile esperienza”. Durante la serata non è mancato l’intrattenimento, con il corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro e le note del talento canoro calabrese Claudia Dito. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio porta così avanti la sua mission di valorizzazione dei territori calabresi, organizzando la selezione del concorso di bellezza più importante d’Italia nella città “Segno della vittoria”. Sorta nel IV secolo, nel 1065 Nicotera conobbe un importante potenziamento grazie a Roberto il Guiscardo, che fece risorgere la cittadina attorno al castello che fece costruire, oltre a un altro prospero periodo con Federico II il quale, una volta conquistata, raggiunse il suo massimo splendore. Importanti punti di interesse della cittadina risiedono nel Castello dei Ruffo del 1763, nella pinacoteca vescovile e, infine, nel Museo diocesano di Arte sacra. Nicotera oggi rappresenta una meta prevalentemente turistica e fortemente basata sulla pesca, pregna dunque di cultura e tradizioni esclusive della terra di Calabria. “Rivolgiamo un grande ringraziamento al sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco e all’assessore Roberto Massara, che hanno voluto fortemente che la manifestazione si svolgesse a Nicotera, a loro va un grande abbraccio e un augurio di pronta guarigione.” – dichiarano gli agenti regionali – “Questa città come poche ci ha accolti e portati in visita nelle sue ricchezze con le aspiranti Miss. Un forte grazie inoltre ai giurati, ad Anna Prete, a tutta la squadra di Miss Italia Calabria non dimenticando la giuria, le Miss, e il pubblico questa sera così numeroso. Un ringraziamento ancora ad Andrea Cogliandro per la collaborazione. Infine, un grandissimo ringraziamento alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine, per l’eccezionale lavoro svolto”. “Mi dispiace non essere presente, ho lavorato tantissimo per questo fantastico evento e non esserci in questa serata per me è un colpo al cuore, ringrazio i miei colleghi amministratori che con tanti sacrifici hanno portato a termine egregiamente il lavoro da me iniziato.” – il messaggio dell’assessore Roberto Massara – “Un pensiero particolare va naturalmente al sindaco, che come me si trova bloccato a casa in quarantena per questo maledetto virus, ma vedrete che presto torneremo a lavorare per il territorio.” “Il nostro pensiero era proprio quello di creare una importante iniziativa, così da dare gioia a coloro che hanno sofferto in questo delicato periodo.” – commenta l’assessore Marco Vecchio – “Il nostro intento rimane la valorizzazione del nostro territorio, in particolare attraverso manifestazioni che possano dare la visibilità che la comunità richiede, proprio come l’evento di questa sera”. “Nicotera è felice di accogliere questa selezione di Miss Italia Calabria, che accettiamo con grande orgoglio, soprattutto dopo il difficile periodo legato al Covid.” – le parole di Antonio La Malfa, presidente del Consiglio Comunale di Nicotera – “Speriamo questa sia una serata piena di allegria e serenità. Abbiamo voglia di far conoscere questa città oltre i confini provinciali e regionali, e nonostante siamo il paese capolinea della costa degli dei veniamo messi in secondo piano, quindi ben vengano queste manifestazioni”. Prossimo appuntamento sabato 14 agosto in piazza Steri a Rossano, con l’elezione di Miss Be Much Calabria.