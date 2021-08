Emergenza incendi, Magorno: “La Calabria non può essere lasciata sola”

Zia e nipote morti per salvare il loro uliveto dalle fiamme. È una notizia che provoca dolore, due vittime innocenti a causa dell’emergenza incendi che, purtroppo, sta segnando in modo tremendo questi giorni d’estate. La #Calabria non può essere lasciata sola.

Così su Facebook il Senatore, Ernesto Magorno.