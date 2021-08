Cultura, a Diamante arriva il maestro Kryzstof Zanussi

Un’altra importante serata nell’estate di Diamante, mercoledì 25 agosto, alle ore 21:30, presso il Monastero dei Minimi di Cirella, si terrà un incontro su “L’odore” di Rocco Familiari. Saranno presenti l’autore, il regista Kryzstof Zanussi, la produttrice Marta Bifano e lo scenografo, Gaetano Russo. La serata curata dal professor Gianfranco Bartalotta, Docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo di Roma Tre, sarà introdotta dal giornalista Giuseppe Gallelli e vedrà l’intervento del Sindaco, Sen. Ernesto Magorno, che commenta così l’appuntamento: “Diamante è felice di ospitare gli artefici di questo grande successo artistico già rappresentato in teatro al Festival dei Due Mondi di Spoleto e successivamente tradotto in romanzo dallo stesso autore nel 2006, per i tipi di Marsilio editore. E anche come libro, questo lavoro ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi come il “Prix du Premier Roman” a Chambery. Insomma, una storia che merita, tutta da scoprire”.