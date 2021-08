Crosia (Cs) – Ritornano le mille luci sullo Jonio

Ritornano le Mille luci sullo Jonio. Il festival dei fuochi pirotecnici sul mare, giunto alla sua quinta edizione, è pronto ad incantare tutti dopo lo stop forzato dello scorso anno dovuto alla pandemia.

Appuntamento domani sera, a partire dalle ore 22.45, sulla Promenade del Lungomare Centofontane per lo splendido spettacolo di fuochi d’artificio.

L’evento, che rientra nella programmazione artistico-culturale di Crosia d’Estate 2021 è stato promosso dall’Amministrazione comune – Assessorato allo spettacolo, con l’intento di sostenere l’economia turistica del lungomare cittadino.

«I fuochi d’artificio da sempre – dice il Presidente del Consiglio comunale con delega allo spettacolo, Francesco Russo – sono un punto attrattore per i le famiglie. In questo momento così particolare per la nostra società in cui c’è tanta voglia di ritornare a stare insieme pur dovendo rimanere distanziati, Mille luci sullo Jonio rappresenta un evento di sintesi al quale partecipare tutti insieme godendo dei grandi spazi che offre il nostro lungomare. Ma l’evento – aggiunge Russo – è anche un motivo per sostenere l’economia degli esercenti turistici. Contiamo, infatti, che questa manifestazione possa attirare un gran numero di turisti e famiglie».