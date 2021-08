Cosenza – Quarta edizione della notte della Biodiversità

Si terrà domani 19 agosto 2021 presso il centro visite del Cupone A Camigliatello Silano “la notte bianca della biodiversità”, iniziativa organizzata dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza che darà la possibilità ai partecipanti di godere delle meraviglie della Sila cosentina attraverso una serie di appuntamenti previsti e organizzati dall’Arma Forestale.

Alle 9,30 si inizierà con una visita guidata all’ arboreto Sbanditi di Spezzano Sila con lezione in foresta di Antonio Mazzei – entomologo presso museo di storia naturale della Calabria ed orto botanico – Unical sulla sua straordinaria scoperta della presenza del tritone crestato italiano nell’arboreto sbanditi, una specie quasi minacciata e particolarmente pregiata. Alle 13.30 appuntamento invece nella riserva naturale biogenetica Golia Corvo a Longobucco per una visita guidata. Nel pomeriggio presso il centro visite Cupone in località Cupone nel comune di Spezzano della Sila una serie di eventi che inizieranno alle 15 con la visita guidata al museo naturalistico con intervento dell’ornitologo Eugenio Muscianese della stazione ornitologica calabrese. Alle 16 apertura mostra presso la sala mostre dal titolo “alla scoperta delle radici storiche dell’abbazia del patire tra arte e natura” con l’intervento dell’Architetto Mariella Arcuri sugli studi storici più recenti. Alle 17:30 visita guidata sentiero didattico naturalistico: “colori, atmosfere e profumi della biodiversita’. In serata dalle 19 ci sarà la possibilità di visitare le scuderie del reparto ed a seguire intorno alle 21 l’iniziativa “mi illumino di immenso” – scopriamo le stelle con osservazione astronomica guidata a cura dell’ astrofilo Angelo Mendicelli del gruppo “Astrofili Menkalian”.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi al numero 098476760, tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. per le escursioni nelle riserve a numero chiuso si consigliano calzature ed abbigliamento da montagna. per la partecipazione a mostre ed esposizione museali è obbligatorio il green pass o la certificazione di un tampone negativo effettuato entro le 48 ore.

La manifestazione fa parte del programma nazionale “notte bianca della biodiversità”, voluta dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Roma e dedicata alla scoperta delle riserve naturali e delle specie animali notturne all’interno dei 28 Reparti presenti sul territorio nazionale.