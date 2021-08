Cosenza – Leonora Armellini live a Scalea

È in programma a Scalea martedì 31 agosto 2021 l’esibizione live della pianista Leonora Armellini, vincitrice del Premio “Janina Nawrocka” al Concorso Fryderyk Chopin di Varsavia.

Una ospite musicale di livello internazionale, nonostante la giovane età, e molto apprezzata tra gli amanti del genere.

La sua presenza in cartellone riempie di orgoglio Eclectica, brand di promozione culturale e organizzatore dell’evento inserito nell’ambito della neonata rassegna di musica classica “Ti Racconto un Suono”, diretta dai musicisti Lorenzo Maria Aronne e Mattia Salemme.

‘esibizione di Leonora Armellini andrà in scena nell’esclusivo giardino di Villa Giordanelli, dimora storica in pieno centro cittadino, nel rispetto di quanto stabilito in materia di regole per contenere i contagi da Covid-19.

All’organizzazione dell’evento, collaborano le associazioni Banca del Tempo e Arte per il Futuro, con il prezioso apporto dei maestri Andrea Bosa e Giovanna Ferraro Caruso.

“Ti Racconto un Suono – spiegano da Eclectica, marchio ideato da Andrea Fama – nasce per offrire nuovi spazi all’interno dell’offerta culturale di Scalea e del territorio, attraverso la proposta in chiave moderna di un genere musicale millenario.

Le esibizioni sono infatti accompagnate da momenti di dialogo e scambio tra musicisti e pubblico, in un linguaggio molto fruibile e coinvolgente. Raccontando i brani, oltre che suonandoli, intendiamo appunto intercettare e avvicinare alla musica classica anche quegli ascoltatori che sono incuriositi da un genere ‘alto’ per defnizione, ma che attraverso affascinanti curiosità e aneddoti diventa più accessibile”.

Una formula che ha già riscosso apprezzamento lo scorso luglio, in occasione della prova generale della rassegna, con un concerto numero zero eseguito a quattro mani proprio dai due direttori artistici, Aronne e Salemme, entrambi originari della Riviera dei Cedri. E che proseguirà il prossimo 2 settembre con l’esibizione dei giovani e talentuosi membri della Talao Chamber Orchestra.

L’evento è a numero chiuso e, nel rispetto della normativa vigente, i posti sono limitati, pertanto è richiesta la prenotazione.

È possibile inviare una email a eclectica.eventi@gmail.com o compilare direttamente il modulo online (https://forms.gle/4CJAxkEJtphpHQWY6), reperibile anche sui canali social degli organizzatori dell’evento.