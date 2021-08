Cosenza – La Pro Loco di San Giovanni in Fiore protagonista dell’Estate Florense

La Pro Loco di San Giovanni in Fiore sarà protagonista della”Estate florense” con tre importanti eventi previsti per l’11, il 12 ed il 13 agosto prossimi. Si parte mercoledì 11 agosto, alle ore 21, nello spazio adiacente i Magazzini Badiali con la cerimonia di premiazione del 2° Concorso Fotografico Nazionale Città di San Giovanni in Fiore e l’inaugurazione della relativa mostra fotografica che sarà ospitata nei Magazzini Badiali fino al 19 agosto 2021.

Il concorso fotografico è organizzato dall’Associazione Fotografica Florense ed è stato ideato e curato in prima persona, per il secondo anno consecutivo, dal suo Presidente, Mario Iaquinta a cui la Pro Loco si è affiancata nella serata conclusiva di premiazione ed inaugurazione dell’evento espositivo riconoscendo l’alto profilo dell’iniziativa culturale, volto a promuovere l’immagine bella e positiva di San Giovanni in Fiore oltre i propri angusti confini.

“Si tratta di una iniziativa di grande successo – afferma la presidente della Pro Loco di San Giovanni in Fiore, Anna De Simone – già riscontrabile nei numeri che ha fatto registrare l’iscrizione dei partecipanti al concorso, conclusasi lo scorso mese di giugno: 134 autori provenienti da 15 regioni italiane con 1866 fotografie. Si tratta di un risultato eccezionale che ci riempie di gioia ed inorgoglisce, indiscutibilmente frutto del lavoro e della passione del Maestro Iaquinta a cui rivolgo, a nome dell’intero direttivo Pro Loco e di tutti i soci, un sentito ringraziamento”.

“Anche quest’anno – dichiara il maestro Mario Iaquinta- abbiamo raggiunto numeri straordinari nella registrazione degli iscritti proiettando il Concorso Fotografico Nazionale Città di San Giovanni in Fiore come il concorso più partecipato in Italia con il solo patrocinio della U.I.F. (Unione Italiana Fotoamatori). Ora ci attende la serata della consegna dei premi, oltre 70, tra le opere vagliate dalla giuria di esperti che ha svolto un compito arduo attesa la qualità di tutti i partecipanti e la riconosciuta valenza di tutte le opere presentate e che saranno valorizzate nella mostra dedicata al concorso fotografico”.

“Mi auguro e spero – conclude il maestro Iaquinta – che la rilevanza della iniziativa culturale venga valutata positivamente, per come merita, anche dalle Istituzioni affinchè la si possa sostenere adeguatamente, valorizzandola al meglio”.

Per giovedì 12 e venerdì 13, tra gli eventi promossi dalla Pro Loco di San Giovanni in Fiore, infine, è da evidenziare il progetto “ In viaggio verso Gioacchino” con i laboratori di balli e strumenti musicali di Magarie Sonore e le visite guidate teatralizzate a cura della compagnia Fenix1530.