Cosenza – Disturbi intestinali, buona dieta e attività fisica

Quale periodo migliore, del post Ferragosto, per rifarsi di verdura, frutta, legumi e cereali integrali?

Il tradizionale periodo degli eccessi a tavola può ormai dirsi alle spalle. Continuando a godere della bella stagione, basta bere più acqua, aggiungere un po’ di attività fisica, qualche sana dormita in più e zuccheri in meno per azzerare disturbi come la cattiva digestione, gonfiore, meteorismo o dolori addominali, sintomi eloquenti di disequilibrio intestinale.

Non si ferma neppure nel bel mezzo di questa estate tropicale l’attività di informazione e sensibilizzazione dello staff di professionisti della storica Farmacia La Rosa, in Piazza Europa 10 a Cosenza.

L’attenzione questa volta è posta sulla disbiosi intestinale, che è la condizione di squilibrio della flora batterica, causa di una crescita eccessiva di batteri cattivi all’interno dell’intestino, provocandone l’irritazione.

Nell’individuo in salute, l’origine di questo disturbo va ricercata soprattutto nell’alimentazione: diete monotematiche, eccessi alimentari, come quello di zuccheri, alcol e carne, o carenza di alimenti vegetali. Altre possibili cause vanno individuate nei farmaci, soprattutto in caso di terapie antibiotiche, antiacide con inibitori della pompa protonica, abuso di lassativi o trattamenti ormonali. Ma potrebbero contribuire anche lo stress, la depressione, gli stati ansiosi, data la stretta e ben documentata correlazione tra cervello ed intestino.

Per arrivare alla cosiddetta eubiosi, ovvero la condizione ottimale di equilibrio fisiologico tra i batteri benefici e quelli patogeni, è importante, sotto l’aspetto dell’alimentazione, assumere una buona quantità di fibre, presenti particolarmente in verdure, frutta, legumi e cereali integrali. Fondamentale è ricordarsi di bere molto, dato che l’idratazione migliora il transito intestinale. Andrebbero invece evitati o comunque ridotti notevolmente gli zuccheri semplici, poiché essi nutrono i batteri cattivi.

Inoltre, uno dei fattori determinanti, soprattutto negli ultimi periodi tra smart working e lockdown, è la sedentarietà. Basterebbe anche solo una passeggiata al giorno che, stimolando la peristalsi intestinale, permetterebbe il miglioramento dello stato del microbiota.

Oltre al trattamento sintomatologico, in linea pratica, per preservare il ruolo protettivo di una flora batterica amica, è necessario dunque, previa una corretta informazione, la prevenzione e la cura del proprio benessere.