Cosenza – Di Candia trionfa al 2° Concorso Fotografico Nazionale Città di San Giovanni in Fiore

Si è svolta nell’area antistante i Magazzini Badiali dell’Abbazia Florense, in sicurezza e con grande partecipazione di pubblico, la serata finale di premiazione del 2° Concorso Fotografico Nazionale Città di San Giovanni in Fiore di cui è stato eccellente padrone di casa Mario Iaquinta, ideatore del concorso e Presidente dell’Associazione Fotografica Florense, insieme ad Anna De Simone, Presidente della Pro Loco di San Giovanni in Fiore.

Ospiti importanti della manifestazione sono stati anche Vincenzo Gerbasi, Lettore della Fotografia – Dipartimento Cultura F.I.A.F. (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e Antonio Mancuso, Direttore Artistico Nazionale U.I.F. (Unione Italiana Fotoamatori). Tra gli oltre 70 premi assegnati, Lorenzo Di Candia, fotografo di Manfredonia, è risultato il migliore autore in assoluto al quale è stata assegnata l’originale targa personalizzata, realizzata dai Maestri Orafi Spadafora di San Giovanni in Fiore. Gli autori delle opere vincitrici e segnalate sono stati premiati oltre che con le medaglie della U.F.I., con gli Attestati rilasciati dall’Associazione Fotografica Florense e con la copia cartacea del Catalogo.

Prima dell’inaugurazione della Mostra dedicata al Concorso, ospitata all’interno dei Magazzini Badiali e visitabile fino al 19 p.v., è stato proiettato un video contente tutte le foto Premiate e Segnalate su cui si è registrato l’altro gradimento del pubblico manifestato da scroscianti applausi.

“I numeri e la qualità delle opere – ha affermato Mario Iaquinta – hanno evidenziato che questa seconda competizione fotografica ha incrementato il già grande successo della prima edizione 2020. Mi auguro che la soddisfazione e l’orgoglio degli organizzatori, possano essere, in futuro, pienamente condivisi e sostenuti dalle istituzioni dell’intera comunità di San Giovanni in Fiore, per proiettare, artisticamente e culturalmente, il nostro territorio nella dimensione nazionale ed internazionale”.

L’intera serata conclusiva dell’evento è stata possibile grazie alla Pro Loco cittadina e all’interessamento del suo Presidente Anna De Simone che, ha affermato: “La Pro Loco ha inteso promuovere il Catalogo del concorso e organizzare la serata di chiusura di premiazione ed inaugurazione dell’evento espositivo riconoscendo l’alto profilo artistico-culturale dell’iniziativa, volto a promuovere l’immagine bella e positiva di San Giovanni in Fiore indiscutibilmente frutto del lavoro e della passione del Maestro Mario Iaquinta, ideatore e curatore del Contest, a cui rivolgo, a nome dell’intero direttivo Pro Loco e di tutti i soci, un sentito ringraziamento.”