Cosenza – Arrivano in aula le modifiche al regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari

Arrivano in aula le modifiche al regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. L’assemblea cittadina è stata convocata dal Presidente Pierluigi Caputo per le ore 8,30 di giovedì 5 agosto. Il punto in questione non era stato discusso nell’ultima seduta del 29 luglio scorso, in quanto si era convenuto di rinviarne temporaneamente la discussione, in attesa che una bozza con le modifiche al regolamento venisse approfondita in una nuova seduta nella competente commissione bilancio, prima di tornare in aula per l’approvazione definitiva. La decisione di rinviare la discussione era stata assunta e votata dai consiglieri comunali per consentire a tutti di prendere visione della bozza di modifica del regolamento che era stata predisposta. Ora le modifiche al regolamento approdano in aula come unico punto all’ordine del giorno e in prosecuzione al lavoro svolto e che ha condotto, il 28 giugno scorso, all’approvazione del nuovo Statuto comunale. I consiglieri comunali potranno intervenire ai lavori di giovedì 5 agosto anche in videoconferenza, secondo i criteri fissati dal Presidente del Consiglio comunale.