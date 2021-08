Cosenza – Al via la campagna #EcorossOnTour

Coniugare sensibilizzazione e divertimento. È questo l’obiettivo di #EcorossOnTour, l’attività itinerante attraverso la quale l’azienda rafforza la propria presenza nei territori in cui è gestore dei Servizi di Igiene Urbana al fine di favorire e divulgare una sana coscienza ambientale. Molteplici le tappe del tour estivo che, tra giochi, quiz e spettacoli di magia, hanno catturato l’interesse dei cittadini sui temi dell’ambiente e della raccolta differenziata dei rifiuti.

Avviato a fine luglio a Corigliano-Rossano con l’iniziativa “Vuoto a Prendere” tenutasi sia in Piazzetta Portofino a Schiavonea sia sul lungomare dell’area urbana di Rossano in occasione dell’International Truck food, #EcorossOnTour ha poi fatto tappa a Trebisacce e a San Demetrio Corone con il quiz “Ricipiù” che ha consentito ai vincitori di aggiudicarsi una beach ball. Gadget e altri premi, invece, per “Vuoto a prendere” in cambio di imballaggi vuoti in plastica o alluminio, che si è svolta anche a Scala Coeli. Tappa interamente dedicata alla costa tirrenica quella di mercoledì 11 agosto, che ha visto lo staff di Ecoross presente nella mattinata a Diamante con il quiz “Ricipiù” nei pressi dell’evento Diamante Murales 40 promosso dall’associazione “Gulia Urbana”, in via Fausto Gullo, dove l’artista Tony Gallo sta realizzando un Murales a tema Ambiente donato da Ecoross al Comune di Diamante. Nell’occasione, lo staff aziendale è stato coadiuvato dal mago Giandomenico Morello che ha intrattenuto e allietato i visitatori con i suoi apprezzati numeri di magia “con STILE”. Nella stessa serata di mercoledì #EcorossOnTour si è poi spostato a Scalea, con “Ricipiù” in Piazza Caloprese.

Il gazebo itinerante, con il quiz “Ricipiù” farà tappa venerdì 13 agosto, alle ore 20.00 a Mandatoriccio in località Castello dell’Arso, in occasione dell’evento #Fiuminarso, e martedì 17 agosto, alle ore 18.00, sul lungomare di Pietrapaola.

Mercoledì 18 agosto #EcorossOnTour si sposterà poi a Bisignano con l’iniziativa “Vuoto a prendere” alle ore 18.00. Ultime tappe del quiz “Ricipiù”, accompagnate dall’esibizione del mago Giandomenico Morello, saranno venerdì 20 agosto ad Acri, in occasione della Festa dell’Ambiente, in piazza SS. Annunziata alle ore 17.00, e lunedì 23 agosto a Mirto Crosia, sul lungomare a partire dalle ore 20.00.