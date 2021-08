Cosenza – Agosto mormannese, dopo la pausa ferragostiana si riprende con Ruffini e i The Kolors

Il comico livornese porta sul palco dell’area eventi Rusà il suo spettacolo tutto da ridere. Sold out per la data del Cabriolet Panorama tour 2021 della band italiana.

L’energia di Paolo Ruffini, vero animale da palcoscenico, si potrà gustare domani 18 agosto sul palco dell’area eventi del Rurà. Sarà lui il protagonista della nuova serata di spettacolo dell’Agosto Mormannese che riprende dopo la pausa ferragostana il suo calendario di appuntamenti con i big della scena italiana. Dopo il tutto esaurito per i concerti di Annalisa Scarrone, Peppe Voltarelli e i Nomadi, e la comicità degli Arteteca ora spazio al teatro con la grande vivacità del comico livornese che improvvisa col pubblico rendendolo protagonista del suo show. Al fianco dell’attore livornese in questa performance ci saranno anche Max Angioni, Beatrice Baldaccini e Claudia Campolongo.

Da grande one man show il comico, conosciuto al grande pubblico per Colorado, Stracult, Natale a New York, Maschi contro femmine, Fuga di cervelli (solo per citarne alcune), veste i panni del ruolo a lui più congeniale: un conduttore di uno show arricchito dalla presenza di Claudia Campolongo, nei panni di una terrorizzante bambina. Max Angioini incursore e disturbatore con i suoi personaggi che lo hanno reso celebre nella trasmissione Colorado e con Beatrice Baldaccini con la sua voce strepitosa.

Giovedì 19 agosto invece la nuova data sold out dell’Agosto Mormannese sarà per la band italiana The Koloros che arrivano nel Pollino con una delle date del Cabriolet Panorama Tour 2021 che li vede impegnati dal vivo dopo la pubblicazione del singolo Cabriolet Panorama che ha anticipato l’uscita dell’album Singles, la raccolta degli ultimi successi dei The Kolors in versione vinile autografato.

I The Kolors con la loro energia tornano sul palco dopo la certificazione disco d’oro del loro nuovo lavoro discografico e promettono di coinvolgere il pubblico ed i fans in una serata di grande musica.