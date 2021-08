Corigliano-Rossano – Venerdì tappa Calici di Ausonia

La celebre incisione dell’Abate di Saint-Non, disegnatore, umanista, archeologo, mecenate e viaggiatore francese, raffigurante il concio, cuore della produzione della liquirizia rossanese, tratta dal Voyage pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicilie (1786) ed oggi custodita nelle teche del Museo Giorgio Amarelli, prende vita in una pièce teatrale. La storica impresa culturale di Corigliano-Rossano venerdì 27 agosto sarà tappa dei viaggi itineranti esperienziali Calici di Ausonia – sorsi di cultura.

Ad esprimere soddisfazione per il registro destinato a raccontare l’esperienza imprenditoriale e familiare e valorizzare il più ampio contesto e patrimonio dove insiste da tre secoli, è Pina Amarelli, presidente del Museo della Liquirizia e presidente onorario dello stesso Premio Ausonia, giunto quest’anno alla sua 7a edizione.

Dal piazzale delle radici, al concio, dalla chiesetta al museo per finire con una degustazione. Si snoderà lungo questo percorso il racconto portato in scena dall’Associazione Maschera e Volto di Imma Guarasci alla quale è stata affidata la direzione artistica del progetto.

Il Voyage Pittoresque avrà tra i suoi protagonisti, insieme all’Abate di Saint-Non nella veste di un singolare Cicerone, personaggi illustri come, tra gli altri, Vincenzo Padula, poeta e patriota calabrese, Alfredo Gradilone, autore della celebre Storia di Rossano e Giuseppina Amarelli, alla quale si deve il lancio sul mercato della scatolina di metallo, oggi icona del brand conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

L’inizio del viaggio esperienziale è fissato per le ore 18.30. Terminerà alle ore 20.30.

Gli organizzatori hanno messo a disposizione un servizio navetta gratuito che partirà alle ore 17 dai punti di raccolta distribuiti tra le aree di Corigliano e Rossano. È necessaria la prenotazione sul sito www.prolocorossano.it.