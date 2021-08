Corigliano-Rossano – “Siti Basiliani e Itinerari Culturali Religiosi tra Monasteri di Calabria”

Si terrà il 20 agosto 2021 presso il Castello Ducale di Corigliano-Rossano la Conferenza “Siti Basiliani e Itinerari Culturali Religiosi tra Monasteri di Calabria”, promossa dal Comune di Corigliano-Rossano, dalla SIPBC – Sezione Regionale Calabria,

dall’Osservatorio Regionale Patrimoni Unesco Calabria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e da Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Si darà spazio ad un’analisi

dei Siti Basiliani e degli Itinerari Culturali Religiosi in Calabria grazie ad interventi di esponenti del settore che si confronteranno su tematiche quali gli Itinerari come mezzo di

attuazione delle Politiche del Consiglio d’Europa, la valorizzazione del Patrimonio, lo sviluppo del Territorio su base culturale e le nuove forme di pianificazione strategica.

La Storia dei Siti basiliani in Calabria verrà affrontata dagli interventi di Franco Liguori, moderatore

dell’evento (Presidente SIPBC – Sezione regionale CALABRIA), Francesco Cuteri (Docente di Beni

Culturali all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro) e Giorgio Otranto (Professore Emerito di Storia

del Cristianesimo antico all’Università di Bari).

Si porrà l’accento sull’importante ruolo che i monasteri basiliani assunsero in Calabria durante il

Medioevo come cenacoli di cultura, poiché popolati da calligrafi, biografi, pittori, miniatori, mistici,

che diedero vita ad un vero e proprio “rinascimento neogreco”, e un importante impulso alla vita

economica della regione, bonificando, coltivando e facendo sorgere villaggi agricoli.

La Calabria, infatti, “propaggine” più occidentale dell’Impero bizantino, divenne il sicuro rifugio delle

ondate migratorie di eremiti che fuggirono da tutto l’Oriente invaso dagli Arabi (VII-VIII sec.),

sviluppando una fitta rete di monasteri basiliani (Siti che si identificano con il monachesimo greco

fondato da San Basile) dalle falde dell’Appennino Calabro alle aspre giogaie ioniche e tirreniche.

Un approfondimento agli Itinerari Culturali e ai percorsi culturali concepiti come una “rete di luoghi”

che ne condividono i valori, con gli interventi di Roberta Alberotanza (Esperto Valutatore di Itinerari

Culturali del Consiglio d’Europa e Responsabile Sezione Itinerari Culturali – Laboratorio Patrimoni

Unesco del Mediterraneo – Università Mediterranea di Reggio Calabria) e Carmine Lupia

(Presidente Associazione Cammino Basiliano).

Conclusioni di Francesco Calabrò (Responsabile Scientifico Osservatorio Regionale Patrimoni

Unesco del Mediterraneo – Università Mediterranea di Reggio Calabria) sull’assunto di come tali Siti

possano diventare volano per lo sviluppo del Territorio se supportati da forme di Pianificazione Strategica applicate alla valorizzazione del Patrimonio Culturale.

L’Amministrazione comunale della Città di Corigliano-Rossano sarà rappresentata da Tiziano Caudullo (Assessore alla Città Europea).