Corigliano (Cs) – Un volume sui sindaci del ‘900

Un secolo di storia raccontato attraverso gli atti amministrativi prodotti da quanti si sono alternati alla guida della Città del Castello Ducale. È quanto raccolto e documentato ne I sindaci del ‘900 a Corigliano

Calabro scritto da Tommaso Mingrone, già assessore alla cultura dell’ultima amministrazione comunale (Sindaco Giuseppe Geraci) della Città ausonica, che va ad arricchire il patrimonio culturale e letterario, offrendo un contributo importante per la conoscenza e l’approfondimento della storia locale.

Con la prefazione affidata al giornalista Ernesto Paura, l’Autore, nella prima parte si sofferma sul

periodo che va dall’inizio del ‘900 alla fine della Seconda Guerra Mondiale e, in particolare, sulle

vicende amministrative dei sindaci eletti dal 1900 in poi e dei podestà nominati fino al 1945. La seconda parte si concentra nel periodo che va dall’immediato Dopoguerra fino al 1993, cioè

dall’elezione del primo sindaco dell’era repubblicana, nel 1946, fino alla fine di quella che viene

chiamata la Prima Repubblica. La terza parte prosegue con la rivoluzione istituzionale

rappresentata dall’elezione diretta dei sindaci nel 1993. Dai Fratelli Fino, Vincenzo e Gaetano, da Policastri a Francesco Pistoia, fino a Giuseppe Geraci,

Sindaco per due consiliature di seguito, sino all’inizio del nuovo secolo. Sono, questi, alcuni dei

Primi Cittadini che spiccano nella raccolta che ritrova le sue fonti tra atti amministrativi, le delibere

di consiglio e gli articoli di giornali dell’epoca conservate nell’Archivio Storico Comunale. Le tracce

hanno consentito la ricostruzione della storia amministrativa della città dall’inizio del 900 in poi.

L’ultimo periodo è arricchito anche dalla memoria e dai ricordi di chi ha svolto il ruolo di

amministratore per due mandati, accumulando taccuini pieni di note, curiosità e figure singolari

sopra e sotto le righe