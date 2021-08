Colpi d’arma da fuoco durante la movida del sabato notte, ferito un uomo in Calabria

La stagione estiva e il grande affluso nelle aree di movida non ferma le azioni criminose. Un uomo, sabato notte, è stato ferito a colpi di pistola a Praia a Mare. Il fatto si è sviluppato a pochi metri da uno dei locali della movida della cittadina, in questo periodo interessata da considerevoli flussi turistici.

Dall’arma da fuoco utilizzata sono partiti due colpi che hanno raggiunto, per fortuna senza ferirlo gravemente, l’uomo oggetto dell’azione delittuosa. I proiettili, in particolare, lo avrebbero colpito alle gambe. L’intervento del 118 ha permesso di prestare i primi soccorsi, prima del trasporto in ospedale.

L’indagine è stata acquisita dai Carabinieri di Scalea che, adesso, proveranno a fare luce su una vicenda attraverso l’ausilio di testimonianze ed eventuali pro